سعيد القرقاوي: دعم الشركات المحلية والمواهب في دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الشريك الاستراتيجي لفعاليات التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي، أن مبادرات غرفة الاقتصاد الرقمي تتماشى مع خطط وأهداف دعم الشركات المحلية والمواهب في دبي لمواكبة التقنيات المتقدمة والمساعدة على خلق بيئة تعد الأفضل عالمياً في الخدمات الرقمية والتقنية.

وقال إن خلق منصة تشاركية لهذه الشركات والمواهب في دبي، لاختبار التقنيات، ودعم التشارك في الاقتصاد الرقمي بدبي وتوظيفه على أفضل وجه، يأتي أيضاً على رأس أهداف الغرفة. وأضاف إن للغرفة مبادرات طموحة منها مبادرة «طبق من دبي» التي تساعد المواهب على استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم تطبيقات تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي بدبي، ومنصة «بيزنس في دبي» التي تسعى إلى جذب الشركات الرقمية إلى الدخول في السوق والاقتصاد الرقمي، كما تساعدها على الوصول إلى عملاء ومستثمرين وعملاء في دبي.

وأوضح سعيد القرقاوي أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تستهدف فضلاً عن ذلك، خلق بيئة متكاملة للشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، مضيفاً لدينا داخل الغرفة استخداماتنا في الأعمال اليومية ولكن الهدف الأوسع مساعدة الآخرين على استثمار هذه التقنيات لخدمة دبي واقتصادها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز