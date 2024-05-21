سعيد الفلاسي: دبي مركز عالمي لاستقطاب المواهب

المصدر: دبي- وائل نعيم

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قال سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، لــ «البيان» إن دبي باتت اليوم مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب، وأن التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي.

منصة

وأضاف: «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» يعد من أكبر المسابقات العالمية في مجال هندسة الأوامر، لافتاً إلى أهمية هذه المسابقات لأنها تخلق منصة تجمع أصحاب المواهب في هندسة الأوامر، وسموه ينظر إلى أن هذا المجال هو اللغة القادمة التي يجب التركيز عليها والاستفادة منها، وأن هذا التحديث يجمع مشاركين من دول مختلفة وأعماراً مختلفة من 13 سنة لأكثر عن 60 سنة واليوم يوجد أطفال بعمر 13 سنة يشاركون في هذا التحدي الذي يترجم توجه حكومة دبي في تنشيط وجذب المواهب من كل مكان إلى دبي.

وأوضح الفلاسي أن دبي تحتضن آلاف الشركات المختصة في البرمجة، ودائماً تطلق المبادرات التي من شأنها تعزيز البرمجة والمسرعات والذكاء الاصطناعي، ولا يقتصر دور الإمارة على استقطاب المواهب وشركات الذكاء الاصطناعي بل أصبحنا نصدرها.

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