عبد الله بن زايد ووزير خارجية تشيلي يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية في جمهورية تشيلي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

واستعرض الجانبان، آفاق التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة وسبل تنميتها وتطويرها خاصة مع إعلان البلدين أخيراً إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ علاقات تعاون قوية ومتنامية مع جمهورية تشيلي ودول أمريكا اللاتينية الصديقة بما يسهم في دعم المساعي المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما بحث سموه وألبرتو فان كلافيرين، التطورات الخطيرة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.

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