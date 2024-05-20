منصور بن محمد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ27 من الجامعة الأمريكية في دبي

المصدر: البيان

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ 27 من الجامعة الأمريكية في دبي، التي ضمَّت 317 خريجاً في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الـ27 من الجامعة الأمريكية في دبي والتي ضمَّت 317 خريجاً في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تنفذها الجامعة».

وأضاف سموه: «نبارك لجميع الخريجين ولذويهم، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية المقبلة».

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