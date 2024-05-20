«إسعاد» شرطة دبي تضم كارفور إلى خياراتها

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، التي تملك الحقوق الحصرية لتشغيل كارفور في الإمارات العربية المتحدة، مذكرة شراكة، تنضم بموجبها سلسلة متاجر كارفور إلى برنامج «إسعاد»، حيث ستقدم خصومات تصل حتى 10% على المنتجات والسلع المتنوعة التي ستوفرها كارفور لحاملي بطاقات «إسعاد».

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، منى العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد، والعقيد مسعود الحماد، نائب مدير المركز، ومن جانب شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، كريم بحاجي، نائب الرئيس للشؤون المالية، بحضور عدد من الضباط والأفراد من الجانبين.

وأكدت منى العامري، أن هذه المذكرة تأتي انطلاقاً من حرص مركز بطاقة إسعاد، على استقطاب أبرز الوجهات التجارية العالمية التي تهم شرائح كبيرة من المجتمع، بما يعزز سعادة الموظفين الذين يحملون بطاقة الخصومات إسعاد، وينعكس إيجاباً على جهودهم في العمل وإنتاجيتهم، ويؤدي بالضرورة إلى تقديم خدمات جيدة لشركائهم.

من جانبه، قال كريم بحاجي، نائب الرئيس للشؤون المالية لدى شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»: يشرفنا الشراكة مع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، لتوفير خدمات وعروضات مميزة لعملائنا في الإمارات. تحرص كارفور على تحقيق قيمة مضافة لعملائها من خلال عروضات وخصومات مميزة، إلى جانب برنامج الولاء «شير»، الذي يتيح الفرصة لتحقيق المزيد من التوفير بما يتلاءم مع ميزانيات العملاء. ومن خلال أكثر من 125 متجراً لكارفور في جميع أنحاء الإمارات، سيستمتع حاملو بطاقات «إسعاد» بهذه الخصومات التي توفر لهم المزيد من المرونة والسهولة في عمليات التسوق.

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