طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 23:59، والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 06:52 وأن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:58 والثاني عند الساعة 19:53 والجزر الأول عند الساعة 14:30 والثاني عند الساعة 02:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 25 90 25

دبي 35 25 80 40

الشارقة 35 26 90 35

عجمان 34 24 90 45

أم القيوين 35 24 95 30

رأس الخيمة 36 25 80 25

الفجيرة 35 28 65 15

العـين 39 25 70 15

ليوا 40 25 70 10

الرويس 36 26 70 15

السلع 41 27 60 10

دلـمـا 35 26 85 15

طنب الكبرى 28 26 90 60

طنب الصغرى 28 26 90 60

أبو موسى 28 26 90 65

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