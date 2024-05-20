الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي وجلسته الرابعة في القاهرة

المصدر: وام

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يشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي، وجلسته الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث خلال الفترة من 21 إلى 25 مايو في العاصمة المصرية القاهرة.

وتضم المجموعة سعادة كل من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، وناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، وماجد محمد المزروعي، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ووفق جدول الأعمال سيشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات اللجان الدائمة بصفتهم أعضاء فيها، وفي اجتماعات اللجان الفرعية.

ويشارك سعادة محمد اليماحي في اجتماعي لجنة فلسطين، ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، كما تشارك سعادة ناعمة الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة.

ويشارك سعادة ماجد محمد المزروعي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، فيما سيشارك سعادة محمد حسن الظهوري في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

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