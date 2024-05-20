محمد بن راشد: تعازينا للشعب الإيراني في وفاة الرئيس رئيسي وقلوبنا معكم في هذا الوقت العصيب

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عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تعازيه وخالص مواساته للشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث أليم .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" : "تعازينا وخالص مواساتنا للشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث أليم .. قلوبنا معكم في هذا الوقت العصيب .. ودعواتنا بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

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