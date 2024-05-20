«ديكوبيلد 2024» يستعرض أحدث المنتجات والابتكارات في المنازل الذكية

المصدر: دبي - البيان

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وسط إقبال كبير من الزوار، تواصلت فعاليات اليوم الرابع من معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2024» الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وليدر لتنظيم المعارض في المركز التجاري العالمي بدبي، حيث قدم كل العارضين أحدث المنتجات والابتكارات والتقنيات والحلول المحلية والعالمية في المنازل الذكية بخصومات وعروض تنافسية وحصرية، ونجحت في جذب اهتمام الزوار والتي أسهمت بدورها في اتخاذ قرارات بناء المسكن وسهلت عليهم رحلة بناء المسكن وخفض كلفتها.

وحرصت الشركات العارضة على إبراز أحدث اكتشافات التكنولوجيا في مجالات التصميم والديكور وبناء المنازل، وحازت على إعجاب الزوار ومطوري العقارات، وعرضت عبر منصاتها التقنيات الحديثة والأكثر شمولاً لمجمل ما توفره المنازل الذكية من حلول مبتكرة تكفل تقليل استهلاك الكهرباء والمياه، وتضمن درجة عالية من الحفاظ على البيئة، وتسهل التحكم في مكونات المنزل وأجهزته المختلفة عن بُعد.

وأكد هيثم الخاجة، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المعرض نجح في تسليط الضوء على التقنيات الحديثة في إنتاج مواد البناء والتشطيب والحلول الهندسية المبتكرة، دعماً للصناعة الوطنية وبهدف إتاحة المزيد من الفرص أمام رواد هذه الصناعة الحيوية لاستقطاب عملاء جدد لشركاتهم، بجانب إبراز الحدث الأهمية المتزايدة لتبني تكنولوجيا المنازل الذكية والتوعية بدورها في تحقيق الاستدامة وتوفير الموارد، كما أسهم في تحفيز العارضين على الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التقنيات، والتعرف على أثرها الإيجابي في بناء مستقبل أكثر ذكاءً، بالإضافة إلى دعم العارضين وتوجيههم بأفضل السبل لتعزيز استثمار الإمكانيات الضخمة التي توفرها أسواق الإمارات في مجال البناء والتصميم، وتقديم خيارات جديدة ومتعددة أمام شركات القطاع الخاص للتواصل مع العملاء وعرض إنتاجها تحت مظلة واحدة.

وحول تركيز المعرض على التقنيات الحديثة والمبتكرة في تصميم وبناء المنازل، أشار سالم خليفة السويدي، مؤسس ومدير شركة «سبكتروم لأنظمة الحلول الذكية»، إلى أن الاتجاه الحديث في تصميم الوحدات العقارية بات يعتمد حالياً على اتباع نظام «إنترنت الأشياء»، حيث يتم جمع معلومات كافية عن تشغيل المنزل عبر جهاز واحد للتحكم فيه من قُرب أو عن بُعد، وهو ما يُمكّن القائم على الوحدة العقارية سواء كانت منزلاً أو مقراً للعمل من متابعة كل ما يدور في الوحدة لحظة بلحظة، وأن الوعي بأهمية التوجه نحو هذا النوع من المنازل يتزايد كل عام.

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