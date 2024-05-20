«أمانة البرلمان العربي للطفل» تبحث استعدادات عقد الجلسة الختامية للدورة الثالثة

المصدر: الشارقة - وام

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بحثت الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، استعداداتها لاستضافة فعاليات الجلسة الرابعة والختامية للدورة الثالثة للبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته «الأمانة» بمقرها في مدينة الشارقة، للجان المنظمة، والفرق التي ستشارك في عملية التنظيم، ترأسه أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان، وتمت خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة باستقبال وفود أطفال الوطن العربي، في 15 يوليو المقبل، وتنظيم عدد من الدورات والبرامج التأهيلية، التي تهدف إلى تأهيل الأطفال في مجال القيادة، واستيعاب المعارف الضرورية.

وأكد أيمن الباروت أهمية البرنامج التأهيلي ودوره في تنمية قدرات الأطفال، وتعزيز قيم التعاون والتضامن بينهم، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام البرلمان بتعزيز دور الطفل في المجتمع العربي وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادراً على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبله، ومستقبل وطنه.

وقال إنه سيتم اختيار عنوان للجلسة المقبلة يتناسب مع المرحلة، ومن ثم توجيه الأطفال المشاركين بالاستعداد والتحضير، لمناقشته تحت قبتهم البرلمانية، وإعداد التوصيات المناسبة بشأنه.

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