غرفة دبي للاقتصاد الرقمي شريك استراتيجي للتحدي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن مشاركتها في «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» بصفتها الشريك الاستراتيجي للحدث العالمي.

ويعتبر الحدث الذي ينظمه «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، الفعالية الأكبر من نوعها عالمياً لهندسة الأوامر البرمجية المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأكد عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي تأتي في إطار الشراكات الفاعلة والمثمرة لدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز ريادة دبي مركزاً عالمياً رائداً لدعم وتطوير وتطبيق أفضل التقنيات المبتكرة والتطبيقات الواعدة وتبني أحدث التوجهات العالمية في مجالات تكنولوجيا المستقبل.

ومن جهته قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يشكل التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي نقلة نوعية لجهود تطوير الخبرات والمهارات المتخصصة بهندسة الأوامر البرمجية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المستوى المحلي والعالمي، حيث يسهم الحدث بمفهومه المبتكر في استقطاب نخبة الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي إلى دبي وإثراء قواعد المعرفة الرقمية وتطوير المهارات المحلية، كما يسهم في تحفيز الابتكار وتبني أحدث التقنيات والنماذج المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».

وأضاف القرقاوي: «انطلاقاً من دورها كشريك استراتيجي للتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي، تواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي التزامها بدعم كل الجهود والمبادرات الاستراتيجية المبذولة لتطوير منظومة العمل المحفزة لنمو قطاعات التقنية الحديثة في دبي وترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي».

وخلال فعاليات المنتدى، تنظم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ورشة تدريبية حول مهارات هندسة الأوامر البرمجية للذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أنشطة «أكاديمية تدريب الإماراتيين»، التي تعمل تحت مظلة مبادرة «طبّق في دبي»، وتستهدف تدريب المواطنين على أساسيات البرمجة.

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