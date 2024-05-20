«تريندز» ينظم مؤتمراً دولياً في كندا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد المشاركون في المؤتمر الدولي «العالم العربي الحالي .. الديناميات والجهات الفاعلة والقضايا الجيوسياسية»، الذي نظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بمشاركة مجلس شباب «تريندز»، وبالتعاون مع جامعة أوتاوا، في مقر الجامعة بكندا، أن بنية العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات عميقة، خصوصاً بعد أحداث عام 2011 وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشاروا إلى ضرورة تطوير مقاربات دقيقة لفهم الظواهر السياسية والاجتماعية المرتبطة بالعالم العربي الحالي بشكل أعمق، موضحين أن المجتمعات العربية انعتقت من تأثير الأيديولوجيا الإسلاموية التي كانت سائدة قبل أحداث 2011، وتمكنت من «نبذ الإسلاموية» مع ظهور اتجاهات قومية محافظة، والقدرة على التفريق بين الدين والتدين.

وعقد مؤتمر «العالم العربي الحالي» على هامش أعمال الكونجرس الـ 91 للجمعية الفرنكوفونية للمعرفة، وجاء ضمن جولة «تريندز» البحثية والمعرفية العالمية في كندا، وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة كوكبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين. بينما استهل المداخلات في المؤتمر، البروفيسور دومينيك أفون، من المدرسة العملية للدراسات العليا - باريس، موضحاً أنه من المهم تطوير مقاربات متعددة التخصصات قادرة على التعامل مع موضوعات البحث الرئيسية في العالم العربي وفقاً لأوجهها المتنوعة.

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