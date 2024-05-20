ذياب بن محمد: استثمار طاقات الشباب في الإعلام يعزز رسالته الإنسانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، أعلن المركز، أمس، انطلاق فعاليات النسخة السادسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، بمشاركة 53 شاباً وشابة من 16 دولة عربية، وبالتعاون مع أكثر من 20 مؤسسة إعلامية عربية ودولية.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية الاستثمار في طاقات الشباب ودورهم الحالي والمستقبلي في القطاع الإعلامي لتعزيز رسالته في خدمة الملفات الإنسانية، وقدرة أدوات العمل الإعلامي على تعزيز ارتباط الشباب بالهوية واللغة العربية، إلى جانب دورهم في نشر قيم التسامح والتعريف بالإنجازات العربية، من خلال صناعة المحتوى الهادف، واستكشاف الفرص ودفع عجلة العمل التنموي.

برنامج

ويعتبر برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة أحد أكبر البرامج التدريبية الإعلامية على مستوى الوطن العربي، واستهدف بناء قدرات أكثر من 400 شاب وشابة يعملون اليوم ضمن مختلف الصحف والإذاعات والقنوات والمنصات الرقمية العربية والدولية في مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم، ويؤثرون بشكل كبير بصورة وسمعة دولهم وخدمة مجتمعاتهم، من خلال صناعة المحتوى الإعلامي الهادف.

فعاليات

وتشهد النسخة السادسة من البرنامج عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة، تتنوع بين الورش التدريبية المتخصصة لتنمية المهارات الأساسية، والزيارات الميدانية لكبرى مؤسسات العمل الإعلامي والإنساني، والتي تتيح لهم الفرصة للاطلاع عن قرب على آلية سير العمل بها، وتكوين صورة من الواقع عن دور الإعلام في تعزيز عمل مؤسسات الخدمة الإنسانية والمجتمعية، بالإضافة للقاءات والمساحات النقاشية مع القادة والخبراء والمؤثرين، والذين سيكون لهم دور كبير في إلهام المتدربين وإثراءهم بمزيد من الخبرات والمعارف.

ويحظى البرنامج من خلال مركز الشباب العربي بشراكات استراتيجية مع أكاديمية سكاي نيوز عربية، وCNN العربية، ومؤسسة تومسون رويترز، وبلومبرغ والشرق والمشهد ولينكدإن، وأكاديمية الإعلام الجديد والجامعة الأمريكية في دبي، ووكالة أنباء الإمارات (وام) ومؤسسة دبي للإعلام، ونادي دبي للصحافة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وجامعة عجمان، وأكاديمية Canon، ومجموعة من الصحف والمنصات الإعلامية الرائدة العاملة في دولة الإمارات، والهلال الأحمر الإماراتي، بالإضافة إلى مشاركة الأعضاء في أعمال الدورة الـ22 لمنتدى الإعلام العربي.

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