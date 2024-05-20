جمعية «رعاية الأحداث» تنتخب رئيس وأعضاء مجلس إدارتها للدورة الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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انتخبت جمعية توعية ورعاية الأحداث رئيس وأعضاء مجلس إدارتها للدورة الجديدة، في اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ31، والذي عقد مساء الخميس الماضي في نادي ضباط الشرطة بالقرهود، وحصد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أكثر الأصوات.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، في كلمته التي ألقاها قبيل الاجتماع: لقد تحملت الجمعية المسؤولية، وعملت بجد لتحقيق أهدافها منذ اليوم الأول لنشأتها، وعاماً بعد عام تتسع أنشطة الجمعية، ويزداد عطاؤها، وتتعمق علاقاتها بالفئات المستهدفة التي أسست الجمعية من أجل توعيتها ورعايتها، ففي السنة المنصرمة 2023م حققت الجمعية العديد من الإنجازات وفق الخطة السنوية لأنشطتها وبرامجها التي تضمنها التقرير الإداري السنوي.

واستعرض الدكتور محمد مراد عبدالله الأمين العام للجمعية التقرير الإداري السنوي وأبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية في العام المنصرم وفق الخطة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة كما تم استعراض التقرير المالي للجمعية، وتم اعتماد التقريرين من قبل أعضاء الجمعية، ثم أجري التصويت والانتخاب، تحت إشراف مندوب وزارة تنمية المجتمع، وذلك للدورة الجديدة لمجلس الإدارة.

وأشاد الدكتور محمد مراد بالإنجازات التي حققتها الجمعية ومنها توسعة نطاق التواصل مع أولياء الأمور فبلغ عدد المتابعين ما يقرب من 30.000 لأنشطة وبرامج الجمعية التوعوية من أولياء الأمور وأفراد المجتمع، إضافة إلى تدريب 96 طالباً وطالبة في الصيف الماضي في دورات تخصصية لتنمية مهاراتهم الحيوية، وتنظيم العديد من الفعاليات في المدارس عبر المحاضرات والحلقات النقاشية والجلسات الحوارية الهادفة إلى نشر الوعي لدى الأبناء بالأخطار المحدقة.

وجاءت نتائج تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي: معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وسلطان صقر السويدي، وحسين ميرزا الصايغ، والدكتور منصور محمد العور، والدكتور جاسم خليل ميرزا، والدكتور محمد مراد عبدالله، والدكتور سيف راشد الجابري، وبدرية عبدالله الياسي، وموزة سالم الشومي، والدكتور خليفة علي حميد السويدي، وهيام محمد الحمادي، ومريم محمد الأحمدي، وفيصل محمد الشامسي.

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