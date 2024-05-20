نهيان بن مبارك: الإمارات تقدم أفضل خدمات طبية للمواطنين والمقيمين

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أن الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ملتزمة تقديم أفضل رعاية صحية وخدمات طبية للجميع مواطنين ومقيمين وزواراً.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه في «مؤتمر ميديكلينيك أبوظبي السنوي للسرطان» الذي أقيم تحت رعايته وبدعم من دائرة الصحة - أبوظبي وبحضور أكثر من 300 متخصص يعملون في مجال علاج الأورام.

و أشار معاليه إلى أن ميديكلينيك الشرق الأوسط تواصل تعزيز مهمتها المتمثلة في دعم المعرفة الطبية وأفضل الممارسات الطبية والتعليم الطبي المستمر في دولة الإمارات وخارجها. وقال معاليه إن هذا المؤتمر السنوي، يبرز اهتمام المشاركين الكبير بصحة وعافية سكان دولة الإمارات وهو مجال رئيس من مجالات الاهتمام التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» عنايته، فقد ألهمتنا القيادة الرشيدة لسموه كيفية التعامل مع الصحة العامة والعافية المجتمعية باحتسابها واحدة من أعلى الأولويات في بلدنا وبتوجيهات ودعم سموه، تلتزم دولة الإمارات تقديم أفضل رعاية صحية وأفضل الخدمات الطبية في منطقتنا، علاوة على وضع بصمتنا على المستوى العالمي في هذا المجال.

واستعرض معاليه بعض الملاحظات المتعلقة بدراسات السرطان وقال إن ملاحظتي الأولى تتمثل في الوقاية من الأمراض، ويجب علينا تحديد وفهم مجموعة واسعة من عوامل الخطر، بدءاً من السموم البيئية وحتى قرارات نمط الحياة التي تتضمن التغذية وممارسة الرياضة وعوامل أخرى، ويجب علينا أن نشكل شراكات بين المستشفيات والعاملين في مجال الصحة وكليات الطب والمنظمات المجتمعية لتطوير حملات تثقيفية عامة فعالة، وأدرك أيضاً أن وضع الاستراتيجيات لتوعية المجتمع بالسرطان واتباع السلوكيات الوقائية المناسبة يعد تحدياً.

وأضاف معاليه إن ملاحظتي الثانية تتمثل في مواصلة المكافحة المستدامة ضد السرطان عبر إيجاد الحلول لأي تأخير في ترجمة الاكتشافات والابتكارات السريرية للعلاجات المتاحة، وخاصة في ضوء التوقعات العامة في ما يتعلق بالوصول الطبي لهذه التقنيات والممارسات الطبية، إذ تزداد ثقة الجمهور بالحصول على خدمات التشخيص والعلاج المتقدمة وكذلك التوقعات لفرص التعليم والتدريب الطبي وملاحظتي الثالثة تتعلق بمرضى السرطان أنفسهم وأنه حان الوقت لإزالة المخاوف المرتبطة بهذا المرض بأنه غالباً يرتبط بالمعاناة والموت فأنتم تحرزون تقدماً جيداً في المجال الطبي للسرطان، وبفضل هذا التقدم الطبي أصبح هناك حياة بعد السرطان وملاحظتي الرابعة تعبر عن اهتمامي بالتقنيات الجديدة في مكافحة السرطان وتمثل تكنولوجيا النانو والعلاجات الجينية، أمثلة على التكنولوجيات الجديدة المثيرة والواعدة في مكافحة السرطان .

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