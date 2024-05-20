«كهرباء دبي»: مركز البحوث يحفز قدرات الكفاءات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة يوفر فرصاً مهمة لصقل وتحفيز القدرات البحثية لنخبة من الكفاءات والمواهب الوطنية، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع لإيجاد حلول مستدامة بالاعتماد على ثلاثة ممكنات، تتمثل في الثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات الفضاء، وتحليلات أنظمة الطاقة.

تمكين الشباب

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين الشباب والكفاءات الوطنية وتأهيلهم ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة».

ولفت معاليه إلى أن نسبة التوطين في المركز بلغت 74 %، بينما بلغت نسبة الموظفات الإماراتيات 40 %، من بينهن موظفات حاصلات على مؤهلات علمية عالية في المجالات العلمية والهندسية.

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يوفر المركز مختبرات رائدة ومتطورة، منها مختبر إنترنت الأشياء، ومختبر الروبوتات والطائرات المسيرة (الدرون)، أول مختبر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم؛ والمحطة الأرضية الفضائية لبرنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس - دي)، لدفع عجلة الابتكار والبحوث والتطوير».

وقال المهندس حمد البشر، فني بحوث وتطوير في مركز البحوث والتطوير: «أعمل مع فريق تكامل الشبكة الذكية لتطوير هذا المجال من خلال البحوث المبتكرة والمبادرات التطويرية، واستثمار التقنيات وتحليلات البيانات ونهج العمل الحديث لتعزيز الكفاءة والاعتمادية والاستدامة وأنظمة الطاقة الحديثة.

وقالت خلود المعيني، فنية بحوث وتطوير في المركز: «يحتضن مركز البحوث والتطوير كفاءات إماراتية تمتاز بمؤهلات علمية عالية في المجالات الهندسية».

وقال ثاني آل ثاني، فني بحوث وتطوير في المركز: «لا ندخر جهداً للاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها المركز لتعزيز مهارات الباحثين الإماراتيين. ويتم تحقيق ذلك من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية البارزة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز