«آيسنار 2024» تجمع عالمي لبحث التحديات الأمنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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يجمع مؤتمر «آيسنار 2024» المصاحب للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر، والذي تنظمه وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان وبالتعاون مع مجموعة «أدنيك» أبرز وأهم المتحدثين الأمنيين والمتخصصين المعنين بالأمن والأمن السيبراني وإنفاذ القانون وحماية البنى التحتية والمرافق الحيوية، حيث يعد تجمعاً عالمياً لمناقشة التحديات الأمنية المعاصرة، ويستعرض مجموعة واسعة من القضايا منها الابتكار وإدارة الأزمات والأمن السيبراني.

وستنطلق أعمال مؤتمر «آيسنار 2024» على مدار يومي 21 و22 مايو الجاري تحت شعار «استشراف مستقبل الأمن»، بمركز أدنيك أبوظبي.

وخلال اليوم الأول للمؤتمر سيجري مناقشات مكثفة لمجموعة واسعة من الموضوعات رفيعة المستوى بما في ذلك التحالفات الاستراتيجية في الاستقرار العالمي واتجاهات الأمن الوطني واعتماد الاستراتيجيات المستقبلية، واستراتيجيات الشرطة والشرطة القائمة على الأدلة، والتدابير اللازمة لضمان الاستدامة في الأمن الوطني.

ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، منهم معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي الدكتور عبيد الكتبي، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني.

القدرات والتدريب

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيتم استعراض عرضين تقديميين متميزين، حيث سيقوم خورخي فاينشتاين داي غاستريل، مدير بناء القدرات والتدريب، رئيس أكاديمية الإنتربول العالمية، بتقييم بعض الموضوعات الأساسية من خلال جلسة بعنوان «مواجهة تحديات الغد: تحليل اتجاهات الأمن الوطني واعتماد الاستراتيجيات المستقبلية».

وستختتم الجلسات الصباحية بورشة نقاشية بارزة أخرى بعنوان «التحالفات الاستراتيجية في الاستقرار العالمي: رؤى قيادية من دولة الإمارات العربية المتحدة»، تديرها الدكتورة خولة الحتاوي، أستاذ مساعد، ببرنامج التعليم العام والتحضيري في أكاديمية ربدان، وخلال الجلسة سيتم استعراض الرؤى والخبرات القائمة على الممارسة لكل من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني.

وسيشهد اليوم الثاني مناقشة «الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا الأمنية» من خلال التركيز على التطورات المتطورة للذكاء الاصطناعي وتأثيرها على تعزيز الشرطة وإدارة الأزمات.

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