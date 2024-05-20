100 % التغطية الأمنية لمركز شرطة الخيالة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤشرات ونتائج مركز شرطة الخيالة في دبي عن تحقيق المركز نسبة 100 % في مؤشر التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، حث قام قسم العمليات الشرطية بتسيير 1561 دورية خيالة في كل المناطق.

جاء ذلك خلال اطلاع اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي

على سير العمل في مركز شرطة الخيالة ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، والعميد سلطان عبدالله العويص، مدير مركز شرطة القصيص، والعقيد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور سيف القايدي، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع البحث الجنائي، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، والرائد ضاحي الجلاف، نائب مدير مركز شرطة الخيالة، وعدد من ضباط المركز.

وأكد اللواء خليل المنصوري أن مركز شرطة الخيالة إحدى أهم الوحدات التخصصية الداعمة للعمل الأمني والشرطي، وأن المستوى المتقدم الذي وصل إليه المركز يعكس الرؤية والنهج الاستشرافي لشرطة دبي واهتمامها بهذا التخصص، منوهاً إلى أن شرطة دبي تفخر اليوم بالدور الأمني المهم الذي ينفذه فرسان الخيالة لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وأكد اللواء المنصوري، أن ما يميز مركز شرطة الخيالة هو الكفاءة العالية لمرتبه سواء من الفرسان أم المدربين أم الإداريين ومن كل التخصصات، وكذلك الرؤية الواضحة للتوجهات المستقبلية لشرطة دبي، الأمر الذي أسهم في تحقيق نتائج أمنية متميزة وكذلك مجتمعية ورياضية.

كما أطلع اللواء خليل المنصوري، على نتائج قسم الخدمات الاجتماعية والذي يعنى بتدريب وتأهيل الفرسان والتدريب العلاجي والعروض والفعاليات والأنشطة ودعم المناسبات الوطنية والاحتفالات المتنوعة، حيث شارك المركز في 159 فعالية، كما قام قسم الخدمات الاجتماعية بتدريب 92 طفلاً تدريباً علاجياً ضمن برنامج ركوب الخيل لأصحاب الهمم الذي ينفذ بالتعاون مع الشركاء، حيث حقق البرنامج تحسن حالات المشاركين بنسبة 95.94 %، ونسبة 100 % في مؤشر رضا أولياء الأمور للبرنامج العلاجي، كما عمل قسم الخدمات الاجتماعية على تنظيم 22 سباقاً من سباقات القدرة والتحمل، فيما شارك فريق شرطة دبي للخيالة في 12 سباقاً من سباقات القدرة والتحمل، و8 بطولات محلية وعربية لمنافسات التقاط الأوتاد، ودرب 80 من الطلبة المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي، و8 موظفين جدد.

99.4 % السعادة الوظيفية

واستمع إلى شرح يوضح نتائج قسم الخدمات الإدارية والذي يتضمن شعبة البيطرية ورعاية الخيول والتي تقوم بدور مهم في تعزيز جاهزية الخيول عبر كفاءات وأطباء بيطريين وممرضين متخصصين يقومون بكل الجوانب المتعلقة بصحة وسلامة الخيول. وأطلع على النتائج التي حققها المركز في الملتقى الشتوي الثامن للفروسية 2023، حيث استفاد من الملتقى 262 طالباً وطالبة.

وشهد عرضاً حياً واحترافياً ومتقدماً لفريق مكافحة الشغب من شرطة الخيالة، وفريق فرسان التقاط الأوتاد والذي تم تأسيسه أخيراً، ويعد أول فريق شرطي في الدولة لرياضة «التقاط الأوتاد»، وهي واحدة من رياضات الفروسية المعترف بها رسمياً في العالم.

وأجرى اللواء المنصوري، اتصالاً مرئياً بفرسان فريق التقاط الأوتاد المتواجدين في جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في بطولة التقاط الأوتاد، حيث وجههم ببذل الجهد وتمثيل الوطن بأفضل صورة.

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