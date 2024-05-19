الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية – جنوبية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:10، والمد الثاني عند الساعة 23:37، والجزر الأول عند الساعة 16:50، والجزر الثاني عند الساعة 06:17.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:17، والمد الثاني عند الساعة 19:27، والجزر الأول عند الساعة 13:53، والجزر الثاني عند الساعة 02:14.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 29 80 30

دبي 35 28 90 40

الشارقة 37 28 90 40

عجمان 34 27 90 45

أم القيوين 36 25 90 40

رأس الخيمة 38 27 85 30

الفجيرة 35 32 70 20

العـين 40 27 60 10

ليوا 40 27 40 15

الرويس 38 30 40 20

السلع 41 30 30 10

دلـمـا 33 30 70 45

طنب الكبرى 31 29 90 60

طنب الصغرى 31 29 90 60

أبو موسى 30 29 90 70.

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