سيف بن زايد يبارك لمحمد القرقاوي منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة «جورج تاون» الأمريكية

المصدر: البيان

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هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، على منحه الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة «جورج تاون» الأمريكية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"أبارك للأخ محمد القرقاوي على التكريم المستحق لجهوده المتميزة بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة "جورج تاون" الأمريكية، متمنياً له التوفيق ومزيداً من التميز في خدمة الوطن والمجتمع والقيادة الرشيدة".

ومنحت جامعة جورج تاون في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية معالي محمد القرقاوي درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية، تكريماً لأعماله وإنجازاته المتواصلة في القطاع العام، وخصوصاً في مجالات الإدارة والتحديث الحكومي، وذلك خلال حفل تخريج دفعة 2024، حيث ألقى معاليه كلمة أمام الخريجين.

الجدير بالذكر أن جامعة جورج تاون تعد من أعرق الجامعات الأمريكية، حيث تأسست عام 1789 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن أبرز خريجيها، 13 من الحائزين جائزة نوبل، و27 من علماء رودس، و32 من علماء مارشال، و33 من علماء ترومان، و429 من علماء فولبرايت، ورئيسان أمريكيان، وقاضيان من المحكمة العليا الأمريكية، إضافة إلى ملوك و14 رئيس دولة أجنبية.

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