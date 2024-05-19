سفير الدولة: المساعدات العاجلة للبرازيل تجسد البعد الإنساني للسياسة الخارجية الإماراتية

المصدر: وام

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أكد صالح السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل، بمناسبة تسيير الطائرة الإماراتية الأولى المحملة بالمساعدات الإنسانية المخصصة للمتضررين من الفيضانات القوية في البرازيل، أن هذه المبادرة الإنسانية جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها سموه مع الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا، والتي تعكس عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط الإمارات والبرازيل حكومة وشعبا وتبرز جهود الإمارات المتواصلة للاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية التي تحدث في مختلف بقاع العالم.

وأوضح سفير الدولة، في تصريحات له بهذه المناسبة، أن الإسراع بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة للدول الشقيقة والصديقة جزء من أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات النابعة من القيم الإنسانية التي تميز الهوية الوطنية، موضحا أن اللفتة الإنسانية من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تجاه بلد صديق كالبرازيل ترسيخ لقيم التسامح وتعزيز لثقافة التآخي والإنسانية وانعكاس لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول.

ولفت السويدي إلى أن الإمارات ستسير خلال الأيام المقبلة طائرتين إضافيتين محملتين بمزيد من المساعدات العاجلة والتي ستسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المتضررين، خاصة فئة الأطفال والرضع وغيرهم من الضحايا.

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