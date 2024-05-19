انطلاق التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل

المصدر: دبي - وام

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انطلقت أمس التصفيات التمهيدية لجميع فئات مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، في نسختها السابعة عشرة، وذلك بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر بدبي، وتتضمن فئات «البراعم»، و«الفتيان»، و«الشباب»، و«الأئمة والخطباء والوعاظ ومقيمي الشعائر»، وفئة الأذان.

وتستهدف المسابقة اكتشاف المواهب والأصوات القرآنية، ورعايتها وتأهيلها.

شكر وتقدير

وتقدم المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بالشكر والتقدير للدعم الكبير والاهتمام الذي تحظى به المسابقة، وجميع فعاليات الجائزة، من قبل القيادة الرشيدة.

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