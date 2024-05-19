«منتدى أبوظبي للسلم» يبحث تحضيرات قمة «هيروشيما للذكاء الاصطناعي والأديان»

المصدر: الفاتيكان - وام

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بحث الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، ونيافة المطران فيشنزو باليا، رئيس الأكاديمية البابوية للحياة، جهود الإعداد لمؤتمر هيروشيما للذكاء الاصطناعي والأديان، الذي يجري التحضير لعقده في يوليو المقبل، ضمن أعمال «عملية هيروشيما»، التي أطلقها قادة السبع مؤخراً.

وتناول اللقاء أهمية توسيع مدى نداء روما بانخراط جميع الأديان والفلسفات الإنسانية في كافة أقطار المعمورة، لتعزيز دور النداء في بناء القوة الأخلاقية التي تدعو إلى الخير، وترشيد التطور الهائل الذي يعرفه الذكاء الاصطناعي.

وأكد الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، أن اختيار دولة الإمارات كإحدى الدول الأعضاء، والدولة الوحيدة عربياً وإقليمياً في مجموعة «عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي»، إنما هو ثمرة اعتراف العالم أجمعه بنجاح رؤية الاستئناف الحضاري التي تنتهجها الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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