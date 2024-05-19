سلطان بن أحمد يشهد ختام مهرجان صير بونعير 24

المصدر: الشارقة – البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، ختام فعاليات النسخة 24 من مهرجان صير بونعير السنوي، والذي نظمته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وبمشاركة حكومية ومجتمعية واسعة، على مدى يومي الجمعة والسبت.

وزار سموه المعرض المصاحب للمهرجان، مطلعاً سموه على أبرز المشاركات، وما تقدمه الجهات المشاركة ضمن جهودها في المجال البيئي والبحري، مستمعاً سموه لشرح حول المعروضات المتعلقة بالتراث البحري والتنوع البيئي، والجهود المبذولة للمحافظة على البيئة البحرية.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة، جانباً من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المهرجان في الحفل الختامي، مثل عروض التراث البحري، والدراجات البحرية وسرد حول أهمية جزيرة صير بونعير.

وتفضل سموه بتكريم المشاركين والجهات الراعية والداعمة، مثمناً سموه دورهم في تنظيم ونجاح مهرجان صير بونعير.

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