سعيد الطاير لـ «البيان»: 15 ألف متعامل ضمن «الشاحن الأخضر»بنهاية مارس 2024

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ «البيان»، عن أن إمارة دبي شهدت زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية، إذ بلغ عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية العام الماضي 25.929 مركبة، ما يؤكد نجاح خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة، فيما من المتوقع تضاعف هذه الأعداد في السنوات القليلة المقبلة. وأشار معاليه، إلى ارتفاع عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في 2015، إلى أكثر من 15 ألف متعامل بنهاية مارس 2024.

تنقل أخضر

وقال معالي سعيد الطاير: «تدعم مبادرة «الشاحن الأخضر» تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، حيث تعد نسبة محطات الشحن إلى السيارات في الدولة من بين الأعلى عالمياً»، لافتاً أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل، ودعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية. ولفت معاليه إلى أن المبادرة تسهم كذلك في توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من الانبعاث المسببة للاحتباس الحراري، ودعم مساعي دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي.

وأضاف معاليه: «أطلقت الهيئة في عام 2014 مبادرة «الشاحن الأخضر» التي تهدف إلى إنشاء البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، التي تنسجم مع مبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بهدف جعل دبي المدينة الأذكى في العالم، لتكون بذلك أول مؤسسة حكومية في منطقة الشرق الأوسط تطلق هذه المبادرة الرائدة».

محطات شحن

وأوضح معالي سعيد الطاير، أن الهيئة انتهت من تركيب أكثر من 390 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مواقع مختلفة في إمارة دبي، مثل الهيئات الحكومية ومطوري العقارات والمطارات ومحطات الوقود ومراكز التسوق والحدائق العامة، وبعض العيادات والمستشفيات والعديد من المكاتب التجارية والمجمعات السكنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتشجيع الجمهور على اقتناء هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم وسائل النقل المستدامة في دبي، وأن الهيئة تعمل على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول العام 2025.

وأبان معاليه، أن الهيئة تعمل على وضع استراتيجيات جديدة لبنية تحتية للمركبات الكهربائية لإمارة دبي، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على امتلاك مركبات كهربائية، مشيراً إلى أن استراتيجيات الهيئة تشجع استخدام المركبات الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، انسجاماً مع التزام دبي بالاستدامة البيئية والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، كما تدعم هذا الاستراتيجيات، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050.

ولفت معاليه إلى أن الهيئة أطلقت العديد من الميزات لتسهيل شحن المركبات الكهربائية على شبكة الشحن العامة الخاصة بها، فعلى سبيل المثال، يمكن للمتعامل بعد تسجيل مركبته الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الاستفادة من محطات الشحن في غضون ساعة من تسجيل المركبة، حيث تعمل الهيئة على إنشاء حساب له في خدمة الشاحن الأخضر، فضلاً عن إتاحة الهيئة لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» أو غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة «خاصية الزائر». إلى جانب ذلك، أطلقت الهيئة موقع «مجتمع السيارات الكهربائية في دبي» www.dubaievhub.ae، بهدف زيادة استخدام السيارات الكهربائية من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات السيارات الكهربائية

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