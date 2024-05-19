محطات مترو أون باسيف وإكويتي والمشرق تعود للخدمة اليوم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عودة خدمات مترو دبي في محطات أون باسيف، وإكويتي، والمشرق، من اليوم، وستعود محطة مترو الطاقة إلى الخدمة الأسبوع المقبل.

وتم الانتهاء من إجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة وإجراء الاختبارات، للتأكد من الجهوزية التشغيلية الكاملة للأنظمة في المحطات، واستيفاء جميع متطلبات السلامة، لتقديم خدمات المترو بأعلى درجات الانسياب والأمان للجمهور.

ويؤكد الإعلان عن تشغيل محطات المترو قبل الموعد المحدد، الجهود المبذولة من قبل الهيئة وفرق العمل لضمان سرعة إعادة خدمة مترو دبي في المحطات المتأثرة، وحرصها على تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للركاب والأصول، وتقديم خدمات نقل متكاملة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، بالتعاون مع شركة كيوليس - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي.

ونفذت الهيئة مجموعة من الاختبارات التشغيلية لضمان كفاءة محطات المترو ومرافقها من أبواب الأرصفة، والمصاعد، والسلالم المتحركة، وغيرها من المرافق الخدمية، واختبار المؤشرات الحيوية بالنسبة إلى طاقة الجر في القطارات للحفاظ على سلاسة التنقل بين محطات المترو، إلى جانب اختبارات زمن التقاطر (من دون ركاب)، وذلك لضمان دقة مواعيد رحلات المترو في المحطات.

وأشارت الهيئة، إلى أنها ستستمر في توفير خدمة الحافلات المغذية لمحطات المترو، تزامناً مع مواعيد تشغيل المترو، وذلك لنقل الركاب وتحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات بإمارة دبي.

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