50 فرصة عمل بالقطاع الخاص للمواطنين في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بالتعاون مع مجموعة الغرير، ومجموعة أمانة، منح 50 فرصة عمل في القطاع الخاص للمواطنين الإماراتيين، خلال يوم وظيفي ناجح، أقيم في مجلس الخوانيج في دبي.

وقال المجلس: «نجح اليوم الوظيفي في استقطاب المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل لاستكشاف فرص وظيفية جديدة، ويأتي ذلك من خلال الالتزام المشترك بين القطاع الخاص والحكومة، بدعم تطوير مسارات مهنية للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات».

وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن هذا الحدث يعد جزءاً من الجهود المستمرة لتوفير فرص وظيفية مميزة في القطاع الخاص للمواطنين.

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