100 % النفايات السائلة المعاد تدويرها بعجمان في الربع الأول

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن تحقيق نسبة 100 % في مؤشر النفايات السائلة المعاد تدويرها، خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد، وتعزيزاً لمستهدفات عام الاستدامة في الدولة، وبما ينسجم مع المرتكزات الوطنية للحياد المناخي بحلول العام 2050.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الجهود كثفت على مدار السنوات الماضية، وأُعدت الخطط الشاملة والمتكاملة لتعزيز مفاهيم إعادة التدوير، وتبني منهجيات الاقتصاد الدائري الأخضر، لافتاً إلى أن الحفاظ على الموارد وإعادة استخدامها بشكل صحيح، هو أحد أهم أهدافنا، وركيزة أساسية لعملنا الدؤوب في ما يصب في مصلحة المجتمع، ويحافظ على البيئة.

وقال إن عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية والتجارية، وفرض تركيب أنظمة المعالجة الأولية للنفايات السائلة، وتحقيق التعاون مع شركة عجمان للصرف الصحي، لتفعيل نقاط استقبال الصهاريج في المحطة، أسهم في زيادة نسبة المعالجة، وتحقيق النتائج المرجوة.

وأوضح المهندس الحوسني، أن عملية معالجة النفايات السائلة، تهدف لإيجاد موارد صالحة للاستخدامات المختلفة، وأهمها الزراعة المقيدة، مثمناً جهود الكفاءات وفرق الرقابة الدائمة التي تبنت برنامج سحب العينات الدوري.

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