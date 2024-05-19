مسؤولون أمنيون دوليون يطلعون على خدمات مركز شرطة المرقبات الذكي

المصدر: دبي - البيان

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زار ميهاي كاتالين نيكولا، وزير دولة للشؤون الداخلية في رومانيا، وكاهيندا أوتافييري، وزير الشؤون الداخلية في جمهورية أوغندا، وإيرك لاكايو روخاس، نائب وزير الأمن العام في جمهورية كوستاريكا، وماريو لويز ساروبو، أمين الأمن العام الوطني في وزارة العدل البرازيلية، مركز شرطة المرقبات الذكي، أول مركز شرطة يحصل على تصنيف 6 نجوم، وذلك للاطلاع على الخدمات الذكية والمتنوعة التي يقدمها لأفراد الجمهور دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، والاستماع لشرح حول خدمات المركز في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، وتعزيز التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص.

وكان في استقبال الوزراء والمسؤولين، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وتأتي الزيارة ضمن برنامج مشاركة المعرفة في مجال تعزيز منظومة الأمن والأمان، الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بمشاركة عدد من وزراء الداخلية ومسؤولي الأمن من دول صديقة حول العالم، بهدف التعريف بتجربة الإمارات الريادية في المجال الأمني، وأفضل الممارسات التي طورتها الحكومة، وتجاربها الريادية التي مكنتها من ترسيخ موقعها المتقدم في مؤشرات التنافسية الدولية.

واطلع الوزراء والمسؤولون على دورية «غيّاث» الفريدة من نوعها على مستوى العالم، والتي تحتوي على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التي تعزز العمل الشرطي في الجانب الأمني والمروري.

واستمعوا في قاعة «الديلي بريف» بمركز شرطة المرقبات إلى شرح حول بداية فكرة إنشاء مراكز الشرطة الذكية والخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي توفرها، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين، ودون الحاجة إلى التوجه لمراكز الشرطة التقليدية، وكذلك آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة الموظفين.

خدمات

واستمع الوزراء والمسؤولون إلى شرح حول أنواع الخدمات الجنائية في مراكز الشرطة الذكية، والتي تشمل خدمة «عين الشرطة»، الشكاوى العمالية، الإبلاغ عن شيك مرتجع، التواصل مع الضحية، أمن المساكن، الاستعلام عن البلاغات، دعم ضحايا العنف الأسري، إلى جانب الخدمات المرورية ومنها دفع المخالفات، طلب تغيير لون المركبة، بحث الحالة المرورية، إعادة إصدار تقرير حادث وغيرها.

كما استمعوا إلى نبذة حول لجنة تأمين الفعاليات التي تضم في عضويتها ممثلي 55 جهة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وأهم إنجازات اللجنة وما قدمته منذ تأسيسها في العام 2008 من إنجازات أسهمت في إنجاح أكثر من 6000 فعالية حتى الآن، حيث قامت اللجنة بتأمين نحو 800 فعالية خلال العام 2023 إلى جانب تأمين العديد من الفعاليات العالمية المهمة في دبي ومن أبرزها افتتاح برج خليفة، وافتتاح مترو دبي، ومعرض إكسبو 2020 الدولي، و«COP28»، والقمة العالمية للحكومات، ومعرض دبي للطيران، وكأس دبي العالمي، وغيرها الكثير من الفعاليات الرئيسية.

واستمع الوزراء والمسؤولون، إلى شرح حول القمة الشرطية العالمية التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تشكل منصة حيوية تجمع أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم.

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