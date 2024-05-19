مركز شرطة جبل علي يكرم الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، الشركاء الاستراتيجيين لمركز شرطة جبل علي، وذلك لإسهامهم في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، وذلك بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، والعميد سلطان عبدالله العويص، مدير مركز شرطة القصيص، والعميد محمد بن ماجد المري، نائب مدير مركز شرطة جبل علي، وعدد من الضباط.

وسلم اللواء علي غانم، الشركاء الاستراتيجيين لمركز شرطة جبل علي، شهادات التكريم، وهم النيابة العامة، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، وشركة نخيل، وجميرا غولف للعقارات، ودبي باركس.

وتقدم اللواء علي غانم، بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين لمركز شرطة جبل علي، مؤكداً أن علاقة الشراكة بين المركز والشركاء الاستراتيجيين تسهم في تحقيق أهداف وطموحات إمارة دبي الدائمة نحو الريادة والتميز في مختلف المجالات، ومنها المجالات الأمنية والشرطية التي تنعكس على أمن المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز