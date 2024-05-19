تخريج دفعتين من منتسبي إقامة دبي وشركائها بدبلوم استشراف المستقبل وبرنامج الاتصال

المصدر: دبي - البيان

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شهد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور ثاني عبدالله الزفين، مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة «إماراتك»، إلى جانب عدد من مساعدي المدير العام وكبار ضباط إقامة دبي، حفل تخريج دبلوم استشراف المستقبل (الدفعتين الثالثة والرابعة)، وبرنامج الاتصال باللغة الإنجليزية، الذي أقيم بالمقر الرئيسي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

واستهل الحفل بكلمة من الفريق المري أشاد فيها بالجهود التي يبذلها مركز التعليم المستمر وتطوير المواهب بإقامة دبي في مجال تقديم الدعم العلمي والمهني، والعمل على تحقيق توجهات إقامة دبي الرامية إلى رفع كفاءة مواردها البشرية من خلال التعليم المستمر، ودعم قدرات العاملين ومهاراتهم العلمية والمعرفية في كافة المجالات والتخصصات، حيث يشكل استشراف المستقبل أحد مصادر المعرفة التي تساعد على رسم خريطة الطريق نحو المستقبل.

وقال الفريق المري: «تنظيم برنامج مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية ثمرة لهذا التعاون والتبادل المعرفي مع الإخوة في شركة إماراتك، بهدف تمكينهم من الاستفادة من الإمكانات التدريبية المتوفرة لدينا في مجال تعليم اللغة الإنجليزية».

وقام مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومدير عام شركة إماراتك، بتوزيع شهادات التخرج على خريجي برنامج الاتصال باللغة الإنجليزية من موظفي مركز الاتصال بشركة إماراتك، حيث تم تنفيذ البرنامج وإجراء الاختبارات من قبل مركز التعليم المستمر وتطوير المواهب بإقامة دبي، بالتعاون مع جامعة ميشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية. ثم كرم راعي الحفل، خريجي برنامج دبلوم استشراف المستقبل من الدفعتين الثالثة والرابعة من البرنامج الذي تم تنظيمه من قبل مركز التعليم المستمر وتطوير المواهب بإقامة دبي، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالإمارات.

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