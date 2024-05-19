رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيسي كازاخستان والكونغو الديمقراطية تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصالين هاتفيين مع قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وفيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، علاقات الصداقة الوثيقة وأوجه التعاون المشترك بين الإمارات والبلدين وفرص تنميته إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهم المتبادلة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان - خلال الاتصال - بمناسبة ذكرى يوم ميلاده، متمنياً له دوام الصحة والسعادة والعمر المديد.

من جانبه أعرب رئيس كازاخستان عن شكره لسموه لتهنئته معبراً عن تقديره لما أبداه من مشاعر طيبة عبرت عما يجمع البلدين من علاقات راسخة، وتمنى لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة.

تعاون

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحث سموه ورئيس الكونغو الديمقراطية ــ خلال الاتصال - مستوى تطور علاقات التعاون في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والتجارية وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين وتعزز مصالحهما المشتركة.

وقدم رئيس الكونغو الديمقراطية إلى سموه تعازيه بوفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وإلى عموم أسرة آل نهيان الكرام، فيما شكره سموه على ما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه الإمارات وشعبها. وتناول الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز