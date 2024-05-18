جامعة «جورج تاون» الأمريكية تمنح محمد القرقاوي الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية

المصدر: البيان

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منحت جامعة جورج تاون في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية، التي تم منحها لمعاليه تكريماً لأعماله وإنجازاته المتواصلة في القطاع العام، وخصوصاً في مجالات الإدارة والتحديث الحكومي، وذلك خلال حفل تخريج دفعة 2024، حيث ألقى معاليه كلمة أمام الخريجين.

الجدير بالذكر أن جامعة جورج تاون تعد من أعرق الجامعات الامريكية، حيث تأسست عام 1789 في العاصمة الامريكية واشنطن.

ومن أبرز خريجيها، 13 من الحائزين جائزة نوبل، و27 من علماء رودس، و32 من علماء مارشال، و33 من علماء ترومان، و429 من علماء فولبرايت، ورئيسان أمريكيان، وقاضيان من المحكمة العليا الأمريكية، إضافة إلى ملوك و14 رئيس دولة أجنبية.

وتُعدّ الجامعة من المؤسسات الرائدة في العالم في مجال السياسات الحكومية والدولية، حيث تتميز بين الجامعات بأكبر عدد من الخريجين الذين شغلوا مناصب حكومية.

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