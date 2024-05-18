غداً.. انخفاض آخر في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز ــ في بيانه اليومي حول حالة الطقس ــ أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:00، والمد الثاني عند الساعة 23:15، والجزر الأول عند الساعة 16:15، والجزر الثاني عند الساعة 05:44.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:02، والمد الثاني عند الساعة 08:17، والجزر الأول عند الساعة 13:09، والجزر الثاني عند الساعة 01:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 26 80 25

دبي 36 25 80 25

الشارقة 36 24 85 25

عجمان 35 25 85 25

أم القيوين 36 23 85 25

رأس الخيمة 38 23 85 20

الفجيرة 40 29 65 20

العـين 39 26 75 20

ليوا 39 27 75 20

الرويس 36 27 75 25

السلع 36 27 65 25

دلـمـا 33 27 80 45

طنب الكبرى/الصغرى35 26 85 35

أبوموسى 35 26 85 35.

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