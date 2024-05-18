المستشفى الميداني الإماراتي بغزة ينجح في علاج فلسطيني حالته خطيرة للغاية

المصدر: البيان

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قدمت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الإماراتي بغزة العلاج اللازم لمُصاب وَصل المستشفى بحالة خطيرة للغاية، بعد تعرضه لإصابة في الفك ومختلف أنحاء جسده، حيث تم إجراء عمليات جراحية طارئة له، ونجحت في إنقاذ حياته.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية فارس الشهم 3 دعم القطاع الصحي في غزة، وتقديم المساعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية التي يحتاجها الأشقاء الفلسطينيون.

وتعمل دولة الإمارات على تقديم العلاج والرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين من سكان غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمرون بها، وفي هذا الإطار جاءت أوامر القيادة الرشيدة بتقديم كافة أوجه الدعم في مجال الرعاية الصحية مع انهيار القطاع الصحي في القطاع، وفي سبيل ذلك قامت الدولة بتدشين المستشفى الميداني داخل غزة، والمستشفى العائم في مدينة العريش المصرية، علاوة على رفد مستشفيات القطاع بسيارات الإسعاف والأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، وعلاج 2000 طفل جريح ومريض بالسرطان في مستشفيات دولة الإمارات، ورعايتهم حتى عودتهم إلى ديارهم إضافة إلى تقديم الدعم الطبي للمستشفيات العاملة داخل قطاع غزة.

وقد سارعت دولة الإمارات، منذ بدء الأزمة إلى تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة، وتأتي هذه المبادرات استمراراً للجهود الإماراتية الرامية لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع بوتيرة متسارعة ومنسقة نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية.

الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الإماراتي بـ #غزة تُقدم العلاج اللازم لمُصاب وَصل المستشفى بحالة خطيرة للغاية، بعد تعرضه لإصابة في الفك ومختلف أنحاء جسده، حيث تم إجراء عمليات جراحية طارئة له، ونجحت في إنقاذ حياته.@alfaresalshahm3 #صحيفة_البيان pic.twitter.com/zGAKbqTPNS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 18, 2024

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