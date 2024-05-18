تعاون بين «صحة أبوظبي» والاتحاد الدولي لطب الطوارئ

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، اتفاقية، مع الاتحاد الدولي لطب الطوارئ، لمواصلة تعزيز طب الطوارئ في الإمارة من خلال الارتقاء بتقديم الخدمات الفنية والخبرات وتبادل التجارب والمعارف.

وكجزء من الاتفاقية، افتتح الاتحاد الدولي لطب الطوارئ، أول مكتب إقليمي له في إمارة أبوظبي ليكون بمثابة موقع رئيسي لعملياته الإقليمية.

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتور صالح آل علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في الدائرة، والدكتور تي إس سريناث كومار، أمين صندوق في الاتحاد الدولي لطب الطوارئ، وقع الاتفاقية، كل من الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة، والدكتورة فيون ديفيز، رئيس الاتحاد الدولي لطب الطوارئ.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير ممارسات طب الطوارئ من خلال تبادل الخبرات والتقنيات وفق أحدث المعايير الدولية. ويشمل هذا التعاون خبرات تدريب مشتركة ومبادرات بحث وتطوير في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية مع التركيز على تعزيز المهارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز