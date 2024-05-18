وفد إماراتي يبحث التعاون الاستثماري مع بنين

المصدر: كوتونو - وام

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بتنظيم من وزارة الخارجية، وبالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة، زار وفد اقتصادي برئاسة حميد محمد بن سالم، أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، كوتونو في جمهورية بنين خلال الفترة من 13 حتى 17 مايو الجاري.

والتقى بن سالم والوفد المرافق له عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال في بنين، وفي مقدمتهم وزراء الحكومة، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والسياحة والثروة السمكية والزراعة والطاقة والمعادن والبنية التحتية.

وضم الوفد الإماراتي ممثلين من وزارة الخارجية، وسفارة الدولة لدى كوتونو، واتحاد الغرف الإماراتية، ومجموعة إيدج، وشركة E20.

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