محمد الشرقي: دور مهم لمشاريع الإحصاء بدعم خطة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على الكتاب الإحصائي السنوي لسنة 2023، الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور إبراهيم سعد، مدير المركز.

وأكد سموه على أهمية دور مشاريع الإحصاء وحصر البيانات في دعم متطلبات تحقيق أهداف خطة الفجيرة، مشيراً إلى اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير الممكنات التي تسهم في تطوير العمل الإحصائي وتعزيز دوره في استشراف المستقبل على مستوى كافة القطاعات الحيوية.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء، إلى شرح مفصل من الدكتور إبراهيم سعد، حول أهم المؤشرات الإحصائية الواردة في الكتاب والتي تعكس التقدم الملحوظ الذي حققته إمارة الفجيرة في مختلف المجالات خلال العام الماضي.

وتضمن الكتاب الإحصائي في نسخته الجديدة، بيانات شاملة ومحدثة عن مختلف القطاعات في إمارة الفجيرة، في مجال الاقتصاد والمجتمع والإسكان والتعليم والصحة وغيرها.

وأعرب الدكتور إبراهيم سعد، عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه المتواصل لمركز الإحصاء.

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