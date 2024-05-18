«هاكاثون الابتكار» يستعرض الحلول الرقمية المبتكرة

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت وزارة الداخلية بالشراكة مع مدرسة 42 أبوظبي، هاكاثون الابتكار (InnovateX)، بمشاركة أكثر من 100 مبرمج من طلبة المدرسة من 32 دولة، بهدف تحسين مزايا تطبيق وزارة الداخلية، إلى جانب تطوير حلول رقمية مبتكرة لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتقديم خدمات ذكية جديدة لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين.

وتتيح هذه الفعالية الفرصة لطلبة «42 أبوظبي» لتقديم أفكار مبتكرة لمزايا جديدة تساهم في تسهيل رحلة المستخدمين من أصحاب الهمم وكبار المواطنين. وقال الدكتور أحمد الشعيبي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، إن فعالية هاكاثون الابتكار تأتي لتفعيل أطر التفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة ووزارة الداخلية نحو التعاون في مشاريع مبتكرة بالبرمجيات.

وأكد المقدم المهندس راشد الكندي، مدير مركز وزارة الداخلية للابتكار، حرص الوزارة على تبني الابتكار وتوفير البيئة الحاضنة للمبتكرين وفق توجيهات حكومة دولة الإمارات وضمن الخطط الاستراتيجية للوزارة.

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