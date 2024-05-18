منصور بن زايد: «مبادلة للاستثمار» تسهم بدور محوري في تعزيز مسيرة الإمارات وتأثيرها في الاقتصاد العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار»، أن أولويات المجموعة للعقود المقبلة ترتكز على تحقيق توسع مستمر لاقتصاد دولة الإمارات وتعزيز ارتباطه مع الاقتصاد العالمي، وقد نجحت مبادلة وشركاؤها العالميون خلال العام الماضي في تحقيق العديد من الإنجازات في قطاعات الأعمال الرئيسية في أماكن مختلفة من العالم.

وقال سموه في رسالة للتقرير السنوي 2023 لـ«مبادلة للاستثمار»: «تماشياً مع رسالة مبادلة المتمثلة في تطوير وتعزيز اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار، ظلت الشركة ملتزمة لأكثر من عقدين من الزمن، بالعمل على دعم الأجندة الوطنية، كما أدت دوراً محورياً في مسيرة تطوير دولة الإمارات العربية المتحدة وتأثيرها في الاقتصاد العالمي».

وتابع سموه: «وفي إطار هذا التوجه الاستراتيجي، حرصت مبادلة خلال 2023 على مواصلة التوسع في استثماراتها العالمية في القطاعات التي تشكل المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وعلوم الحياة والائتمان الخاص والتصنيع المتقدم، وقد واصلت مبادلة من خلال استثمارها في كل هذه القطاعات، ترسيخ المزايا التنافسية لدولة الإمارات بما يدعم استراتيجيتها الوطنية الرامية لإنشاء سلاسل قيمة عالمية جديدة تعزز حضور الدولة ومكانتها كحلقة وصل بين شرق العالم وغربه وبين شماله وجنوبه».

وأكد سموه أن استثمار «مبادلة» في كل هذه القطاعات ينطلق من التزامها بنهج الشراكة والاستثمار المسؤول والذي يتوافق مع التزام دولة الإمارات بتعزيز آفاق ومجالات التعاون الدولي ودفع عجلة التقدم العالمي.

وقال سموه: «لقد كان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس المؤسس لمبادلة، الدور المحوري في خلق العديد من الفرص للكوادر البشرية في مبادلة من خلال قيادته الاستثنائية للشركة في مرحلة مهمة من مراحل نموها، وفي بناء علاقات قوية وشراكات عالمية راسخة». وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «تسهم الإنجازات التي حققتها «مبادلة» في تحقيق مسارات التنمية المرتقبة في دولتنا وتعزيزها، ويسرني في هذا المقام أن أعرب عن شكري وتقديري لخلدون خليفة المبارك وفريق مبادلة وشركائنا العالميين على التزامهم الثابت بقيادة مسيرة مبادلة في ظل تحديات عالمية معقدة».

وأضاف سموه: «كما يسعدني أن أواصل مع إخواني في مجلس الإدارة قيادة الشركة في هذه المرحلة المهمة، التي تمضي فيها دولة الإمارات في مسيرتها المتميزة، والمستندة للإرث الاستثنائي والرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

نتائج 2023

وأعلنت مبادلة للاستثمار (مبادلة) أمس، النتائج المالية للمجموعة لعام 2023، ونجحت الشركة في تعزيز محفظتها الاستثمارية، حيث وصلت قيمة أصولها إلى أكثر من 1.1 تريليون درهم، مقارنة مع ما يزيد على 1.01 تريليون درهم في 2022 بزيادة 9.45 %.

وتماشياً مع نهجها الاستراتيجي المتمثل في الاستثمار في القطاعات التي تركز على الابتكار، وظفت مبادلة استثمارات بقيمة 89 مليار درهم في القطاعات الأساسية التي تشكل ملامح المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، مع تعزيز أعمالها الائتمانية الخاصة.

وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق، قامت الشركة ببيع عدد من حصصها، مستفيدة من الفرص المتاحة، وحققت عائدات بلغت 99 مليار درهم. وواصلت مبادلة توسعها العالمي من خلال القيام باستثمارات واعدة في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا في القطاعات الرئيسية للنمو المستقبلي.

وواصلت الشركة استثماراتها الرامية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا الفضاء، باعتبارها قطاعات رئيسية في استراتيجية عمل الشركة.

أداء قوي

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «مثلت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة والإشراف الحثيث من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الشركة، الدافع الأكبر لنا للمضي قدماً في مسيرتنا، والحفاظ على مسيرة النمو الاستراتيجي للمجموعة في قطاعات الأعمال الرئيسية».

وأضاف: «حققت مبادلة أداءً قوياً على مستوى محفظتها الاستثمارية خلال 2023، حيث استثمرت في مجالات أساسية للنمو والابتكار في أماكن مختلفة من العالم.. وتسهم استثماراتنا الحيوية في القطاعات التي تشكل ملامح المستقبل، في ترسيخ مكانة مبادلة كمستثمر عالمي في الحلول التي تدعم مسيرة التقدم البشري.. وعلى الصعيد العالمي، نواصل تعزيز حضورنا وشراكاتنا في الأسواق الرئيسية، وزيادة الاستثمارات عبر مجموعة من القطاعات بما يتماشى مع رؤيتنا ونهجنا الاستثماري».

وعلى مستوى الإمارات، قامت مبادلة بتأسيس شركتين جديدتين مع شركة (G42) المتخصصة في التكنولوجيا ومقرها أبوظبي، حيث تم تأسيس شركة (Space42) الرائدة في تكنولوجيا الفضاء من خلال الدمج بين شركتي «الياه سات» المتخصصة في الاتصالات الفضائية، و«بيانات» الرائدة في بيانات الجغرافية المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وضمن استثماراتها الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية المتنامي مع (G42)، أسست مبادلة (M42)، وهي شركة رعاية صحية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعد الأولى من نوعها.

وساهمت مبادلة و(G42) باعتبارهما شريكين مؤسسين، في تأسيس (MGX) في أبوظبي وهي شركة استثمارية شاملة لتسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. واستثمرت مبادلة في (Aligned)، إحدى أسرع شركات مراكز البيانات نمواً في الأمريكتين. كما أعلنت مبادلة، عبر شركة مبادلة كابيتال المملوكة لها، عزمها الاستحواذ على «فورتريس»، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمارات، وذلك من مجموعة «سوفت بانك». وأكملت مبادلة استحواذها على حصة في (GlobalConnect)، الشركة الرائدة في توفير خدمات اتصالات البيانات ومراكز البيانات عبر الألياف البصرية، والتي تقدم خدمات للشركات والمؤسسات العامة والمستهلكين في شمال أوروبا.

وأكملت «مصدر»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والتي أنشأتها مبادلة عام 2006، استحواذها على حصة 50 % من منصة (Big Beau) للطاقة الحرارية وبطاريات التخزين في كاليفورنيا من شركة «إي دي إف رينيوابلز نورث أمريكا».

وأعلنت «جلوبال فاوندريز» الشركة الرائدة التي أسستها مبادلة عام 2009، عن الافتتاح الرسمي لمصنع أشباه الموصلات في سنغافورة بقيمة 4 مليارات دولار. واستثمرت مبادلة أيضاً إلى جانب شركة (KKR) في شركة (CoolIT Systems) الرائدة في مجال توفير حلول التبريد السائل لبيئات الحوسبة. كما استثمرت مبادلة في شركة (Osstem) للعناية بالأسنان في كوريا الجنوبية، وأعلنت شركة مبادلة للطاقة ديسمبر الماضي، اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في إندونيسيا، بقدرة تصل إلى 170 مليار متر مكعب.

وقامت مبادلة خلال العام 2023 بتوسيع استثماراتها في مجال فرص الائتمان الخاص، حيث أنشأت إلى جانب شركة «أريس» مشروعاً مشتركاً يهدف إلى استثمار ما يقرب من مليار دولار، للاستفادة من النمو المتوقع والطلب الكبير على حلول السيولة المخصصة لفئة الأصول الائتمانية الثانوية.

كما أبرمت مبادلة وكل من «آريس»، و«الدار»، شراكة استراتيجية جديدة للاستثمار المشترك بقيمة مليار دولار في الائتمان العقاري الخاص في أوروبا.. فيما أنشأت مبادلة شراكة طويلة الأمد مع شركة «أبولو» للاستثمار مع شركاء آخرين في فرص الائتمان بقيمة تصل إلى 9 مليارات درهم، وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.

إدارة حكيمة

وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: «شهدت الأسواق العالمية في عام 2023 تقلبات عدة في مختلف قطاعات الأعمال، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.. ورغم هذه التحديات، بلغ معدل العائد التراكمي لمبادلة 10.3 % على مدى خمس سنوات».

وأضاف: «إلى جانب النمو المتحقق في قيمة الأصول، شهد العام 2023 استقطاب تمويلات بطرق تعكس الإدارة الحكيمة، حيث نجحنا في استقطاب التزامات تمويل بلغت حوالي 30 مليار درهم عبر أدوات متنوعة تم إصدارها بشكل استراتيجي لإعادة تمويل الديون المستحقة ودعم أنشطة مبادلة الاستثمارية، بما يتماشى مع خططنا التوسعية، وضمن هذه الحلول التمويلية، نجحنا في أكتوبر الماضي بإصدار أول سندات خضراء لنا وذلك بعد تأسيس «إطار التمويل الأخضر» بهدف المساهمة في تحقيق مبادرة الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول العام 2050 التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 ونواصل في مبادلة الحفاظ على محفظة ديون في وضع مستقر نسبياً من ناحية أسعار الفائدة، مع معدل مديونية يبلغ 10.3 % ووضع مالي مرن يتيح لنا مواصلة أعمالنا في هذه المرحلة».

وكانت مبادلة قد أعلنت عزمها البدء بنشر مقارنات مرجعية متعددة السنوات، وذلك بدلاً عن مؤشرات القياس الأخرى مثل العائد السنوي أو صافي الدخل أو إجمالي الدخل الشامل، والتي لم تعد تنطبق على مبادلة باعتبارها مستثمراً طويل الأمد، وتصدر الشركة مؤشرات قياس متعددة السنوات وهو ما بدأت في الإعلان عنه منذ العام 2021.

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