ذياب بن محمد يشهد محاضرة عن دور الابتكارات التكنولوجية في الزراعة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد ووام

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شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء محاضرة بعنوان «رؤية أشمل لواقع الزراعة المستدامة» التي نظمها مجلس محمد بن زايد ضمن سلسلة محاضراته وألقاها سيباستيان بوييه الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «فارم وايز» المتخصصة في تصنيع آلات زراعية دقيقة قائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لزيادة الإنتاج الزراعي.

وسلط المحاضر الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي والدور المحوري للابتكارات التكنولوجية في تعزيز هذا القطاع والإسهام في تطويره واستدامته من أجل سد احتياجات الغذاء لسكان العالم الذين يتزايدون باستمرار.

وقال: إن الزراعة تقوم على توافر 4 موارد رئيسة وهي الأرض والمياه والعمالة والأسمدة المنتجة صناعياً، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الناشئة تستخدم أحدث التقنيات لتقليل الاعتماد على هذه الموارد.

وأبدى المحاضر، الذي يشغل منصب المؤسس المشارك رئيس مجلس إدارة شركة «فارم وايز» المختصة بتكنولوجيا الزراعة والمعدات الزراعية، إعجابه البالغ بمدى التطور الهائل الذي وصلت إليه دولة الإمارات، وحرص قيادتها الرشيدة على دعم جهود الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيداً بالنجاحات التي حققتها دولة الإمارات في استضافة مؤتمر «كوب 28» والمبادرات العملاقة التي أطلقتها لتعزيز الاستدامة والحفاظ على المناخ.

وأفاد أن الإمارات نجحت بفضل كوادرها المحلية في ابتكار أساليب جديدة في التعامل مع التحديات التي يشهدها العالم والمتعلقة بزيادة عدد السكان وانخفاض الموارد، وذلك عبر تدشينها تكنولوجيا متطورة مكنتها من رفع نسب إنتاجها من المحاصيل الغذائية، باستخدام كميات أقل من المياه الزراعية، مشيراً إلى أن تلك التقنيات هي اليوم محل أنظار العالم، وتمثل فرصة للاستفادة منها وتعميمها على المستوى الدولي.

تقنيات

وفي شأن استخدام أحدث التقنيات الزراعية الحديثة، أوضح المحاضر أن العديد من هذه الابتكارات لا تزال باهظة الثمن أو تتطلب مزيداً من التطوير لتصبح فاعليتها متناسبة مع التكلفة، ما يجعل المزارعين يترددون في التخلي عن أساليبهم القديمة.

وأكد دور المجتمع في دعم تبني التقنيات الزراعية الحديثة على نطاق واسع، مشيراً إلى الحاجة إلى تعزيز الطلب على التكنولوجيا بتعزيز الطلب على الاستدامة. أدارت الحوار في المحاضرة ليلى عبداللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة وبالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، واستهلتها بعرض مقطع فيديو يبرز جهود الدولة في الزراعة المستدامة، وشارك فيه خالد البلوشي مهندس رئيس في التنمية الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وميثاء الهاملي، رئيسة قسم تقييم وصون التنوُّع البيولوجي البحري في هيئة البيئة - أبوظبي، وسكاي كورتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيور هارفست للزراعة الذكية.

وتعطي دولة الإمارات تطوير قطاعها الزراعي أولوية، إذ تهدف إلى تعزيز أمنها الغذائي مع ضمان مستقبل مستدام وواعد بجانب كونها مقراً لعدد متزايد من شركات التكنولوجيا الزراعية التي تستخدم التكنولوجيا المبتكرة لإنتاج الأغذية المزروعة محلياً.

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