«كهرباء دبي» و«باور تشاينا» الصينية تبحثان التعاون في مجالات الطاقة والمياه

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة «باور تشاينا» الصينية لمناقشة سبل التعاون في مختلف مجالات الطاقة والمياه.

ضم الوفد الزائر بينغ جانج، نائب رئيس الشركة ورئيس باور تشاينا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وجاو فاي، نائب رئيس شركة «باور تشاينا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وتشين يونبينج، نائب رئيس شركة SEPCOIII المتخصصة في إنشاءات الطاقة وإحدى شركات «باور تشاينا»، وهونغ لي، الممثل الرئيسي لشركة «باور تشاينا» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اجتماع

ناقش الاجتماع مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، وحلول الشبكات الذكية، وتطوير البنية التحتية للمياه، والمشاركة في مشاريع البحوث والتطوير. وأعرب الطرفان عن رغبتهما في التعاون الاستراتيجي لتمهيد الطريق لمشاريع مشتركة مستقبلية.

وأكد معالي الطاير التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بمبادئ الاستدامة والابتكار في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأعرب وفد شركة «باور تشاينا»، التي تمتلك خبرات طويلة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية للمياه والتنمية المستدامة، عن اهتمامه بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لاستكشاف مشاريع جديدة وتعزيز تبادل المعارف والخبرات في قطاع الطاقة.

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