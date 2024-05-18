صلاح عيسى «غزال الإمارات».. بطل قهر الإعاقة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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بإصرار ورغبة كبيرين تمكن صلاح عيسى (40عاماً) من تحقيق نجاح كبير في تعليم الملتحقين الجدد بالعمل والتدريب في مؤسسة «إنيبل» إحدى شركات مؤسسة «ديزرت جروب» أولى مؤسسات دعم وتوظيف أصحاب الهمم عبر تعليمهم تنسيق وبيع النباتات والزهور في المجمعات التجارية أو عبر الانترنت.

ويتميز صلاح بسرعته الكبيرة في الجري حيث تمكن من الحصول على لقب«غزال الإمارات» بعد فوزه في سباقات الجري التي تقام لأصحاب الهمم، وحصل على العديد من الميداليات في المسابقات الرياضية التي شارك فيها داخل وخارج الدولة، كما أنه من أكثر المشاركين في الفعاليات المجتمعية وتعليم الآخرين كيفية تنسيق النباتات والزهور والتي تقام في المدارس والجامعات والفعاليات التي تقام في مختلف أنحاء الدولة.

تمكن صلاح عيسى من تشكيل المنتجات الكبيرة التي تحصد الإشادات من أفراد المجتمع وذلك بفضل انضمامه منذ أكثر من 15 عاماً إلى مؤسسة «إنيبل» التي تعني بتأهيل الشباب المواطنين من أصحاب الهمم وتمكينهم من الاستقلال الوظيفي، وتعزز قدراتهم على المضي في مسيرة العمل المهني، ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع التي تشرف على أعمال المؤسسة.

تعليم

تعلم صلاح عيسى في مشاتل «ديزرت جروب» تنسيق الزهور وترتيبها وتغليفها بطريقة مثالية تمهيداً لبيعها في أحد الفروع وتطور الأمر إلى اكتشاف قدراته في البيع والتفاوض مع العملاء وامتلاك مهارات تسويقية جيدة أهلته لأن يكون مدرباً للآخرين على كيفية تنسيق الزهور والنباتات بطريقة احترافية وكذلك بيعها للجمهور وهو الأمر الذي مكنه من تحمل مصاريفه الشخصية ودعم أسرته وذلك بفضل الدعم الكبير والمتابعة التي يحصل عليها أصحاب الهمم من وزارة تنمية المجتمع.

إبداع

وأكد صلاح الذي يحمل طاقات إبداعية كبيرة أن مؤسسة «انيبل» قامت بتعليمه وتدريبه كونه من أصحاب الهمم لمنحه المهارات الأساسية للعمل، وتمكينه من معرفة عالم الأعمال وممارسة كافة صور النشاط التجاري من الإنتاج والتسويق والبيع.

ولفت إبراهيم علي محمد مدير التأهيل بشركة «ديزرت جروب» أن صلاح التحق بالتدريب والعمل في مؤسسة انيبل للتأهيل منذ ما يقارب من 15 عاماً وحقق نتائج مبهرة في فترة قصيرة وتمكن من التعلم وانتقل إلى مرحلة التدريب إلى أن تم اكتشاف قدراته الرياضية وإلحاقه بالمسابقات الرياضية وتأهليه للمنافسة وبالفعل حصد مراكز متقدمة في رياضة الجري وحصل على العديد من الميداليات داخل وخارج الدولة.

وأشار إبراهيم علي إلى أن شعور صلاح بالثقة بالنفس وتحقيقه البطولات عاماً بعد عام جعله شخصاً متميزاً وناجحاً وأصبح مثالاً يحتذى بين زملائه.

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