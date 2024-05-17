أكاديمية شرطة دبي تختتم مشاركتها في معرض «آيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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في إطار حرصها على نقل معارفها وعلومها الأكاديمية التخصصية لأبناء الإمارات، شاركت أكاديمية شرطة دبي في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب (آيتكس)، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان، ويستهدف طلبة المرحلة الثانوية والراغبين باستكمال دراساتهم في الماجستير والدكتوراه والباحثين عن الدورات والبرامج التخصصية.

وأكد العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن مشاركة الأكاديمية في المعرض، تأتي في إطار حرصهم على نقل العلوم والمعارف التخصصية، بوصف أكاديمية شرطة دبي واحدة من كبريات الروافد الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الشقيقة، في العلوم القانونية والشرطية والأمنية، خصوصاً بما تحظى به من سمعة عالمية مرموقة جعلت منها وجهة للراغبين بالانضمام إلى الشرطة أو العمل في جهات حكومية وخاصة أخرى.

وأضاف العميد «تطرح أكاديمية شرطة دبي برامج جامعية ودراسات عليا، وتفتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة، أو للباحثين عن استكمال دراساتهم في الماجستير والدكتوراه، وبما يتلاءم مع وضعهم الوظيفي، وتنامت برامج الأكاديمية حتى وصلت إلى 15 برنامجاً، تتمثل في بكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، وبكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، وماجستير في القانون العام، والقانون الخاص، وحقوق الإنسان، والقانون والبيئة، والتجارة والاستثمارات الدولية، والعلوم الجنائية، وإدارة الأزمات الأمنية، والعلوم الشرطية في البحث الجنائي، والدكتوراه في القانون الجنائي، والقانون العام، والقانون الخاص، وإدارة الأزمات الأمنية، والفلسفة في البحث الجنائي».

كما أشار إلى مشاركة المركز الدولي للأمن والسلامة، والمختص بتقديم دورات وبرامج في كل المجالات ولمختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، بما يمكنهم من التعامل باحترافية مع فئة أصحاب الهمم، للتغلب على جميع التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول والطرق المثلى للتواصل معهم وفهم احتياجاتهم لإدماجهم في مجتمع واعٍ وأكثر أمناً وسلامة بمختلف أنواع الإعاقات، كما تتخصص المنصة في طرح دورات وورش تخصصية في إجراءات الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية وغيرها من الدورات التخصصية الأخرى.

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