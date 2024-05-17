مكتوم بن محمد: تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد أن تمكين المبدعين الخطوة الأولى لصناعة الحضارة وريادة الأمم

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه تعلم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تمكين المبدعين هو الخطوة الأولى لصناعة الحضارة وريادة الأمم.



ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "#تعلّمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أنّ الطريق إلى المستقبل يقوده المبدعون، وأنّ تحقيق الريادة مرهونٌ بتمكينهم ودعمهم، وأنّ القدرات والمواهب هي ثروة الأوطان ورأس مالها الأكبر، وأن تمكين المبدعين هو الخطوة الأولى لصناعة الحضارة وريادة الأمم".

#تعلّمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أنّ الطريق إلى المستقبل يقوده المبدعون، وأنّ تحقيق الريادة مرهونٌ بتمكينهم ودعمهم، وأنّ القدرات والمواهب هي ثروة الأوطان ورأس مالها الأكبر، وأن تمكين المبدعين هو الخطوة الأولى لصناعة الحضارة وريادة الأمم. pic.twitter.com/sz7zOST1oA — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) May 17, 2024

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