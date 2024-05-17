صندوق الوطن يطلق نسخة جديدة من برنامج جسور "النخبة"

المصدر: وام

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أطلق صندوق الوطن أمس في أبوظبي نسخة جديدة ومطورة من برنامج جسور “النخبة” للعام 2024، لتأهيل وتمكين أبناء وبنات الإمارات من خريجي الجامعات و طلاب الفصل الدراسي النهائي من الجامعة، لسوق العمل بالقطاع الخاص في العديد من المجالات، وذلك برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

تم الإطلاق بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة وبحضور خبراء ومدربين وعدد من رجال الأعمال وشركاء صندوق الوطن، إضافة إلى ما يزيد على 500 من شباب الإمارات.

وقال سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن إن برنامج جسور “النخبة ” انطلق عام 2021، وركز على تزويد الخريجين والطلاب الإماراتيين في كافة إمارات الدولة، في عامهم الأخير من التعليم العالي، بالمهارات الشخصية والإرشاد والدعم، ما من شأنه أن يزيد من فرص توظيفهم في القطاع الخاص.

وأوضح أن "جسور النخبة ” يتضمن عدة محاور رئيسية هي التدريب على المهارات والتوجيه المهني، والعمل مع المشاركين لتحديد المسارات الوظيفية التي تعتمد على مهاراتهم واهتماماتهم ، مؤكدا أن صندوق الوطن يقدم المساعدة والدعم في البحث عن عمل.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للصندوق هو التركيز على تأهيل أبناء الإمارات لسوق العمل، لذا تم إطلاق برنامج جسور “النخبة ” بهدف توفير منصة للتوظيف تعمل على إيجاد سبل واضحة تربط بين ما تحصل عليه أبناء الوطن من مؤهلات جامعية واحتياجات القطاع الخاص.

وبين أن الصندوق يركز على توفير وظائف لحوالي 500 مواطن من المشاركين بالبرنامج ، مشيرا إلى أن برنامج جسور النخبة سينطلق إلى الشارقة يوم “الثلاثاء” المقبل في إطار اهتمام الصندوق بالوصول إلى كافة أبناء الوطن.

وأشار سعادة القرقاوي إلى أن برنامج جسور “النخبة ”يشمل مستويين الأول جلسات توجيه مهني شخصية ووحدات تدريبية لمساعدة الخريجين على التنقل في سوق العمل التنافسي الحالي، والثاني يشمل جلسات ودورات عبر الإنترنت تركز على مواضيع أساسية مثل التخطيط المهني وكتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة.

وأضاف أن البرنامج يتيح للخريجين فرصة لتعلم المهارات الوظيفية الأساسية واكتساب خبرات العمل بالتعاون مع عدد من الشركات، كما يجري الصندوق اتصالات مع أصحاب العمل في الدولة للمشاركة في الأيام المفتوحة وإجراء مقابلات مباشرة مع الخريجين وطلاب الجامعات، واختيار ما يناسب مجالات عملهم.

من جانبهم عبر عدد من شباب الإمارات الذين حضروا حفل إطلاق برنامج جسور “النخبة ” عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج الذي يوفر فرصة للتدريب والتأهيل وتطوير الذات وإمكانية مقابلة عدد من المستثمرين بالقطاع الخاص، ما يوفر لهم فرصة متوقعة للعمل.

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