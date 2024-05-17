محمد بن راشد: دعمنا لفلسطين راسخ ونتصدر العالم بالمساعدات الإغاثية لغزة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، الموقف الثابت لدولة الإمارات والتزامها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وسعيها الدائم لدعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفق مقررات الشرعية الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات ريادتها للجهود الدولية في مجال المساعدات الإغاثية الموجهة لأهالي قطاع غزة في هذه الأوقات الصعبة في ظل استمرار العدوان على القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في أعمال القمة العربية الـ33 التي عقدت في المنامة، بحضور قادة الدول العربية ومن يمثلونهم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مساعي دولة الإمارات على الصعيد الدبلوماسي تكللت مؤخراً بإنجاز مهم تمثل في التصويت للعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

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