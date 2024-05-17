«التوطين»: الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص قيمة مضافة

المصدر: دبي- البيان

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التقى معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، المواطنين العاملين في مجموعة عبد الواحد الرستماني، مشيداً بجهودهم وتميزهم في عملهم لدى الشركة.

جاء ذلك خلال زيارته مبنى الشركة في دبي يرافقه قيادات الوزارة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الموارد البشرية والتوطين بـ «اليوم العالمي للعمال».

وأكد معاليه خلال اللقاء بحضور خالد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، والدكتورة أمينة الرستماني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة، أن «عمل الكوادر الإماراتية ضمن القوى العاملة في شركات القطاع الخاص يشكل قيمة مضافة للشركة التي يعملون لديها ويعزز مساهمتها في جهود التنمية المستدامة للدولة»، مشيراً إلى «الاستمرار في تقديم الدعم للمواطنين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في استقرارهم في وظائفهم في ضوء دعم توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع لدى الشركات الخاصة من خلال حزمة الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الملتزمة بالتوطين».

وقال معاليه إن «النتائج التاريخية التي يحققها ملف التوطين والمتمثلة بعمل أكثر من 97 ألف مواطن فيما يتجاوز 20 ألف شركة بالقطاع الخاص، تؤكد فاعلية قرارات وسياسات التوطين ومبادرات الدعم التي أطلقتها الحكومة وخصوصا برنامج «نافس» وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي يبدي التزاماً كبيراً في تحقيق مستهدفات التوطين الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية».

وتصل نسبة النمو في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص نحو 170 % منذ سبتمبر 2021 وهو الشهر الذي أطلقت فيه حكومة دولة الإمارات برنامج «نافس».

ودعا معالي الدكتور عبد الرحمن العور، المواطنين الذين التقاهم إلى أهمية تطوير مهاراتهم باستمرار والعطاء بشكل متواصل في مختلف مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها لدى الشركة، واطلع معاليه خلال الزيارة على برامج التدريب والتوظيف لدى الشركة، مثمناً جهودها في توفير بيئة العمل المستقرة والتزامها بالتوطين.

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