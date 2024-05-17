«ديكوبيلد» وجهة مميزة للباحثين في السوق العقاري

المصدر: دبي - مريم العلي

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افتتح المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، معرض «ديكوبيلد 2024»، والذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وشركة ليدر لإدارة الفعاليات، ويشكل الحدث وجهة مميزة للباحثين في السوق العقاري. حضر الافتتاح عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الراعية للمعرض.

وأكد ظلال خليفة سعيد بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن معرض «ديكوبيلد» قدم منصة عالمية لعرض أحدث المنتجات والتقنيات في مجال البناء والتشييد والتصميم، مما يعزز مكانة إمارة دبي كمركز إقليمي في هذا المجال، موضحاً أن الشركات الرائدة في هذا القطاع جمعت من مختلف أنحاء العالم، مما يسمح للمطورين بطرح الابتكارات والحلول المتقدمة، والتي تواكب أحدث الاتجاهات العالمية.

من جانبه، أوضح نواف عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة ليدر لتنظيم المعارض المنظمة لمعرض إيكرس العقاري أن المعرض جاء في وقت شهد فيه القطاع العقاري في دبي تطوراً ونمواً ملحوظين، حيث تتميز دبي بنهضة عمرانية واسعة، مضيفاً: إن الحدث يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية ويدعم المطورين والمستثمرين، ولفت إلى أن المعرض ضم هذا العام جناحاً صينياً تشارك فيه أكثر من 30 شركة مختلفة تعرض أحدث حلول مواد البناء وأنظمة البيوت الذكية، وعالم المفروشات.

كما أفاد سعيد غانم السويدي، مدير اللجنة المنظمة لمعرض إيكرس العقاري وديكوبيلد لمواد البناء، بأن وجود مثل هذه المعارض يمثل فرصة مميزة لتسهيل العروض للحضور المهتمين بالمجال العقاري، مؤكداً أن المطورين يتنافسون لعرض مشاريعهم العقارية، مستفيدين من دراسة حالة السوق وإقبال الزوار المهتمين، وأضاف: إن الهدف الأساسي كان تلبية متطلبات العملاء وتسهيل عملية البحث عن عقار، مما خلق بيئة مواتية لتطوير المشاريع، التي تخدم رغبات المستثمرين والأفراد.

وأشار إلى أن المعرض يقدم خدمات متنوعة تبدأ من مواد البناء والمساحات والأراضي، وصولاً إلى المهندسين والمطورين، بهدف تحقيق سعادة العملاء الراغبين في تصميم منازلهم وعقاراتهم بأسهل الطرق، وذكر أن عدد المطورين والشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض بلغ حوالي 100 شركة، مخصصة للعقارات ومواد البناء، التي تقدم خدماتها على مستوى جميع مناطق الدولة، بالإضافة إلى بضع شركات من خارج الدولة والمنصات الحكومية مثل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري، وغيرها من الجهات التي أسهمت في تسهيل دور عمل المعرض.

من جانبه، أكد خالد البناي، رئيس قسم الاتصال في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المعرض يهدف إلي تسهيل وتوفير سبل الراحة للعملاء المهتمين بالمجال العقاري، وشدد على الدور الفعال الذي لعبته المؤسسة في تقديم الخدمات خلال المعرض، مما سهل المعاملات وطرح الخدمات بسهولة أكبر للباحثين، وأشار إلى أن المعرض يتوقع استقبال نحو 10 آلاف زائر، ويقدم 14 ورشة تدريبية للمتعاملين، تم الإعلان عنها عبر أجندة على صفحات المؤسسة في منصات التواصل الاجتماعي.

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