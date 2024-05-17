انطلاق التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عن انطلاقة التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، في دورتها الـ 17 لعام 1445هـ/2024، يوم السبت 18 مايو الجاري، وذلك بمقر الجائزة في دبي، لجميع الفئات الخمس للمسابقة.

وذكر المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن هذه الدورة قد تشهد مشاركة واسعة لجميع فئات المسابقة، الذين ترشحوا للمشاركة من جميع الفئات في فروعها الخمسة، وهي: فرع براعم القرآن، وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاثة عشر عاماً، وفرع فتيان القرآن، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين، وفرع شباب القرآن، الذين تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، وفرع أئمة المساجد والوعاظ الخطباء أو مقيمي الشعائر في الإمارات، وفرع الأذان والإقامة.

وتم تشكيل لجان تحكيم من عدد من أصحاب الفضيلة المحكمين من ذوي الخبرة، للإشراف على التصفيات التمهيدية.

وقال المستشار بوملحه، إن موعد انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة، يبدأ بفئة براعم القرآن، يوم السبت 25 مايو، يليها مباشرة يوم الأحد 26 مايو، تصفيات فئة فتيان القرآن، بينما يشهد يوم الاثنين 27 مايو، تصفيات فئة شباب القرآن، ويوم الثلاثاء 28 مايو، تصفيات فئة أئمة المساجد، بينما يوم الأربعاء 29 مايو، يشهد التصفيات الخاصة بفئة الأذان والإقامة، ويقام الحفل الختامي بمقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، بعد صلاة المغرب بمشيئة الله تعالى.

وأضاف بوملحه أنه تم تشكيل لجنة تحكيم للتصفيات النهائية، برئاسة الشيخ المهندس أسامة الصافي، وعضوية كل من الشيخ معتصم أسيليس، والشيخ عبد العزيز الحوسني.

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